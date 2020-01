Governo da Rússia demite-se

O governo da Rússia, chefiado por Dmitri Medvedev, apresentou a demissão. Esta medida segue-se ao anúncio, por parte de Vladimir Putin, de medidas com vista a reforçar os poderes do governo e do parlamento, vistas como destinadas a prolongar o poder do atual presidente para lá do fim do mandato. O pedido de demissão foi já entregue a Putin, que pediu a Medvedev que mantenha um governo de gestão.

Não se trata de uma rutura entre Medvedev e o Kremlin, mas sim de uma forma de deixar mais espaço livre ao presidente para poder alterar a constituição. Medvedev ocupou a presidência durante um mandato, quando Putin atingiu o limite de dois mandatos consecutivos, mas o atual homem-forte do Kremlin nunca perdeu o controlo do país.