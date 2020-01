Chuva traz alguma esperança à Austrália

É o primeiro sinal de tréguas, em meses, na Austrália. A chuva finalmente caiu sobre o território, esta quinta-feira, permitindo aos bombeiros recuperar o fôlego no combate às chamas.

Foi assim em Nova Gales do Sul, onde o maior incêndio se tem propagado e 30 fogos permanecem por controlar, mas também do estado de Vitória, onde as tempestades durante a noite ajudaram a dissipar as nuvens de fumo e a melhorar a qualidade do ar.

Para o fim-de-semana, os serviços meteorológicos preveem mais precipitação, um presente de Natal atrasado na luta contra o fogo e a seca severa que se faz sentir no continente.

Nos últimos meses, os incêndios na Austrália tiraram a vida a 28 pessoas, desalojaram duas mil famílias e mataram cerca de mil milhões de animais, pondo em risco a diversidade da fauna do país.