Já começou o julgamento para a destituição de Trump

A entrada no Senado dos Estados Unidos da equipa de procuradores da Câmara dos Representantes marcou o início do julgamento para a destituição de Donald Trump da Presidência.

É o terceiro processo do género na história do país. Antes de Trump, Bill Clinton e Andrew Johnson tiveram de justificar a conduta perante a câmara alta do parlamento norte-americano.

Ambos permaneceram no cargo.

Será este o desfecho provável para o processo contra o atual presidente, porque o Senado tem maioria republicana, mas as provas avolumam-se contra Trump.

Pouco antes do início do julgamento, o gabinete independente de fiscalização do governo divulgou um novo relatório acusando a Casa Branca de ter violado a lei quando congelou a ajuda militar norte-americana à Ucrânia.

No centro da polémica, a acusação de que Trump pressionou o Presidente ucraniano a investigar Joe Biden, então vice-Presidente de Obama, e os negócios do filho, Hunter Biden, na Ucrânia.

O processo deverá demorar semanas, apesar das eleições primárias para as presidenciais começarem já em Fevereiro.