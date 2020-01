Água suja e mal-cheirosa preocupa cariocas

Tamanho do texto

Há mais de uma semana que o alarme está lançado no Rio de Janeiro: A água da torneira consumida em várias zonas da cidade tem um e o cheiro não é melhor. Várias pessoas queixam-se de sintomas como diarreia, normalmente associados ao consumo de água contaminada. A companhia estadual de água garante que a cor e o cheiro se devem à presença de uma substância sem consequências para a saúde, mas os cariocas não acreditam nestes argumentos.

O governador Wilson Witzel pediu uma investigação e o apuramento de responsabilidades na empresa das águas, a CEDAE.

Mas a empresa continua a garantir que a substância não é perigosa e mandou instalar um equipamento para o tratamento da água.

Temendo pela saúde, muitos cariocas recusam-se a beber água da torneira e viram-se para a engarrafada. Em vários supermercados da cidade, a água chegou a estar esgotada, o que obrigou a um reforço dos stocks, segundo constataram os jornalistas da Associated Press no local.

A polícia já começou as investigações e esteve no reservatório alegadamente na origem do problema. O Rio de Janeiro prepara-se para o Carnaval, altura em que deve receber dois milhões de visitantes.