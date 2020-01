Capitais dos Balcãs entre as mais poluídas do mundo

As capitais dos Balcãs estão entre as mais poluídas do mundo. Belgrado, Sarajevo, Skopje e Pristina foram classificadas entre as 10 principais cidades com maior índice de poluição atmosférica, muito devido à indústria do carvão.

As fogueiras domésticas também contribuem, mas a classe operária é obrigada a queimar madeira para aquecer as casas.

Perdemos 5.500 vidas todos os anos. Todos os cidadãos estão a sofrer por causa deste ar. Toda a gente exceto os políticos. Os políticos ignoram a situação." Anes Podic Presidente associação Eko-Akcija

Segundo a ONU, a poluição atmosférica é responsável por quase 20% das mortes prematuras em 19 cidades dos Balcãs.

Em Sarajevo as pessoas sobem até ao cume das montanhas para conseguirem respirar... um ar mais puro.