Primeiro-ministro da Ucrânia apresenta demissão

Tamanho do texto

O primeiro-ministro da Ucrânia apresentou a carta de demissão. Tomou esta decisão depois de ter sido divulgada uma gravação com comentários que questionam a capacidade do Presidente do país.

Oleksiy Honcharukdisse que Volodymyr Zelensky não percebia de economia. A gravação data de Dezembro passado, durante um encontro informal entre políticos e altos cargos do Banco da Ucrânia

Não é claro se primeiro-ministro quis realmente colocar o lugar à disposição ou se foi obrigado a fazê-lo.

Zelensky recebeu o pedido de demissão e vai avaliar se aceita ou não.