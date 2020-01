Protestos a favor e contra agricultura mais sustentável

Berlim foi palco este sábado de uma manifestação que pediu práticas agrícolas mais sustentáveis. Entre os manifestantes, ambientalistas e grupos de defesa dos animais, mas também agricultores ao volante de tratores.

Há uma década que o protesto se realiza uma vez por ano, por altura da Semana Verde Internacional, certame que leva à capital alemã as últimas tendências nas áreas da alimentação, agricultura e jardinagens.

Na sexta-feira, as ruas de Berlim tinham recebido um protesto diferente, dos agricultores tradicionais, descontentes com as restrições ao uso de pesticidas e herbicidas para proteger os insetos e ao uso de fertilizantes para proteger as águas subterrâneas.