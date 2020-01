Milhares de "sardinhas" fazem frente à extrema-direita de Salvini

Milhares de italianos responderam "presente" ao apelo do movimento antifascista Sardinhas.

Este domingo, em Bolonha, com 40 mil pessoas nas ruas, assistiu-se a mais uma demonstração do poder crescente do Sardinhas. O movimento nasceu em Bolonha, em Novembro de 2019, e na altura reuniu 14 mil pessoas em protesto contra o discurso de "ódio e divisão" de Matteo Salvini, chefe do partido de extrema-direita Liga.

O objetivo do movimento antifascista é influenciar a eleição regional de 26 de janeiro na Emília-Romagna, que pode ser considerada como crucial.

Uma vitória da extrema-direita neste bastião da esquerda pode levar à queda do Governo formado pelo Partido Democrata (de esquerda) e pelo Movimento 5 Estrelas (M5S, contra sistema) e obrigar a eleições legislativas antecipadas, muito desejadas por Salvini.