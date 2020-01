Protestos continuam no Líbano depois de noite violenta

Centenas de manifestantes anti-Governo voltaram a concentrar-se este domingo junto ao Parlamento libanês, depois de uma noite de violência sem precedentes desde o início dos protestos, em outubro. Centenas de pessoas ficaram feridas nos confrontos entre manifestantes e polícias no centro de Beirute.

34 pessoas que tinham sido detidas durante os confrontos foram entretanto libertadas.

Nas últimas semanas, as manifestações ganharam força, com o agravamento da situação socioeconómica do país e a incapacidade para formar um Governo, depois da demissão do primeiro-ministro Rafic Hariri, há mais de dois meses.