Granizo e tempestades de poeira na Austrália

Depois dos incêndios, as tempestades. A capital da Austrália, Camberra, foi atingida por uma tempestade de granizo pouco habitual, com bolas de granizo do tamanho de bolas de golfe a cair no parlamento australiano.

O granizo deixou danificados vários carros e casas. Cerca de mil habitações, em toda a região de Camberra, ficaram sem eletricidade como consequência do mau tempo.

"Em breve, uma praga de gafanhotos?", pergunta esta utilizadora do Twitter.

Também a maior cidade da Austrália, Sydney, que durante várias semanas esteve rodeada pelos incêndios, está agora a ser vítima do mau tempo, com chuvas fortes a causar danos nas casas, mesmo se muitos aqueles que festejam a chegada das chuvas e consequente fim dos incêndios. Além das chuvas, há também ventos fortes que estão a causar tempestades de poeira em cidades como Dubbo.

O alerta de incêndio no Estado de Nova Gales do Sul foi baixado do nível "emergência" para o de "aviso", o que significa que não existe um perigo imediato. Apesar das chuvas, há ainda mais de 60 fogos ativos no Estado.