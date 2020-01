Nova epidemia na China

O alarme está lançado na China, por causa de uma epidemia de pneumonia, causada por um vírus até agora desconhecido que já matou três pessoas e afetou mais de 200, incluindo duas na capital, Pequim.

Os cientistas identificaram o vírus como sendo uma estirpe do coronavírus que apareceu pela primeira vez em dezembro em Wuhan.

A forma como o vírus se tem transmitido ainda é desconhecida dos cientistas. Há casos conhecidos também na Coreia do Sul, na Tailândia e no Japão.

Na memória de todos está ainda a epidemia da doença que ficou conhecida por Síndrome Respiratória Aguda, que matou mais de 770 pessoas no início dos anos 2000. A análise do código genético revela que esta estirpe é muito semelhante à que causou essa doença. As notícias surgem quando milhões de pessoas se preparam para viajar para os festejos do ano novo chinês.