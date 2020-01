O novo novo paradigma de governação

São ainda grandes os desafios que Angola tem pela frente. De acordo com um relatório do gabinete de estudos económicos do Banco de Fomento o país teve um crescimento económico negativo de, pelo menos, 1% em 2019 e espera-se um crescimento abaixo do 1% para este ano. Este gabinete conclui que a economia petrolífera deverá "ter um desempenho próximo da estagnação", e isso prejudicará os países que dele dependem.

O ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social angolano está consciente de que há desafios a superar. À margem da Cimeira de Desenvolvimento Reino Unido-África a euronews falou com Manuel Nunes Júnior que explicou que o país está a montar um novo paradigma de governação que passa por depender menos do petróleo, conseguir apoio externo para se desenvolver e conseguir mais investimento.