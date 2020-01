Tempestade Glória fustiga Pirinéus Orientais

Tempestade Glória assolou Espanha, com particular intensidade a Catalunha.

Tossa de Mar, na Costa Brava, foi uma das cidades que mais sofreu com a tempestade que provocou pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos.

Enquanto na zona costeira foram registadas ondas de 14 metros, as rajadas de vento de mais de 130 Km/h, a chuva intensa e a neve abundante provocaram grandes condicionamentos no tráfego aéreo, ferroviário e rodoviário.

As falhas no abastecimento elétrico e as inundações também contribuíram para o encerramento de muitas escolas. Cem mil estudantes ficaram sem aulas na Catalunha.

Coincidindo com esta forte tempestade, o Governo espanhol declarou, terça-feira, a emergência climática no país. Serão adotadas trinta medidas, com políticas transversais, para acelerar a luta contra as alterações climáticas.

Depois de Espanha, a tempestade Glória atingiu os Pirenéus Orientais franceses, onde existe o risco de avalanches e inundações.

O departamento foi colocado sob alerta vermelho. Pelo menos 23 mil casas foram privadas de eletricidade, indicaram as autoridades.