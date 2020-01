As faces da vida depois do Holocausto

"Survivors. Faces of Life after the Holocaust": 75 faces e 75 retratos em grande escala numa nova exposição em Essen, na Alemanha. O fotógrafo Martin Schoeller encontrou-se com sobreviventes do Holocausto em Israel e fotografou-os no museu Yad Vashem, em Jerusalém.

Estas pessoas estão entre as últimas testemunhas do genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. Entre elas está Naftali Fürst - que viajou de Tel Aviv para estar presente na inauguração da exposição. Há 75 anos foi fotografado, a preto e branco, no cenário sombrio dos campos de concentração. São rostos que saem das sombras através da força da iluminação fotográfica.

Fui libertado em Buchenwald e fotografado durante o processo e agora, 75 anos depois, fui fotografado por Martin Schoeller, estas duas fotos têm 75 anos de diferença e completam um ciclo. Naftali Furst Sobrevivente do Holocausto

As pessoas retratadas olham-nos diretamente nos olhos e falam diretamente conosco através dos olhos... Como é viver com feridas que permanecem para sempre? Como é que isso é possível? Como é que os sobreviventes conseguem testemunhar o que aconteceu com eles? Angela Merkel Chanceler alemã

As fotografias foram tiradas em junho passado, em Jerusalém e assinalam o 75º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Martin Schoeller, já fotografou muitas pessoas famosas e disse que esta foi a sessão mais emocionante da sua vida.

A exposição está aberta ao público em Essen, até ao final de abril. Depois, estes rostos iluminados partem numa digressão pelo mundo.