Portugal apresenta-se como "o melhor destino do mundo" em Espanha

A cidade do turismo já abriu as portas. Em Madird, a FITUR acolhe até domingo os profissionais do setor para promover o que de melhor cada país tem para visitar.

E entre as preferências dos consumidores está Portugal, eleito como o melhor destino do mundo pelos World Travel Awards e a Madeira, como melhor destino entre as ilhas.

Para o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, os resultados vão ao encontro da estratégia definida para o setor no país.

"Aquilo o que nós vimos nos últimos quatro anos tem sido um crescimento a nível de receitas no setor do turismo de mais de 55%, comparado com 2015, que é fruto de um trabalho de visibilidade do país e também fruto de algum trabalho de conectividade. Nós em quatro anos, Portugal tem mais de 580 novas rotas e destinos para os cinco aeroportos nacionais", afirma.

África na FITUR

Entre as novidades desta edição, a feira apresentou a "FITUR meet Africa", uma plataforma para a gestão de encontros entre expositores e indústria, de forma a facilitar a criação de alianças comerciais.

Uma oportunidade para países como Cabo Verde, que se quer afirmar no turismo de cruzeiros e posicionar entre os arquipélagos da Macaronésia, uma área onde detém apenas 3% do mercado de turismo.

O Diretor-geral de Turismo e Transportes de Cabo Verde, Francisco Martins defende que a ligação que Cabo Verde tem com África dá esta possibilidade de desempenhar um papel de pivô a nível da região africana para promover não só o turismo, mas os transportes aéreos, a economia marítima, a economia digital, para os quatro continentes".

Com a 40.a edição, a FITUR espera bater os recordes e superar os 142 mil profissionais de turismo registados no ano passado. De acordo com a organização, a feira deverá ter um impacto económico em Madrid de 320 milhões de euros