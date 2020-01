Cientistas dão 100 segundos para o fim do mundo

O fim do mundo está mais próximo que nunca. O relógio do Apocalipse voltou a mover os ponteiros para ditar quanto tempo temos na terra. A iniciativa simbólica é dos cientistas do Bulletin of The Atomic Scientists, um painel de 19 especialistas, entre os quais 13 prémios Nobel.

Depois de em 2019, os ponteiros terem ficado imóveis, a dois minutos para a meia-noite, este ano, andaram para a frente. 20 segundos. Em 2020, a humanidade está a cem segundos do Juízo Final. Um momento catastrófico para o qual, de acordo com os cientistas, vão contribuir as duas maiores ameaças da atualidade: a crise climática e as armas nucleares.

O relógio para o fim do mundo foi criado em 1947, quando a corrida ao armamento nuclear promovida pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética pôs os ponteiros a sete minutos do fim da vida na Terra.