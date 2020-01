no comment

Milhões de fiéis hindus juntaram-se na cidade de Prayagraj, no norte da Índia para um mergulho ritual no rio Ganges. Acredita-se que tomar banho no rio, considerado sagrado pela religião, lava os pecados passados. O festival, que dura um mês, atrai milhões de fiéis e turistas de todo o mundo.