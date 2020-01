Kobe Bryant, o mundo chora a morte da antiga estrela da NBA

Um acidente de helicóptero tirou a vida a um dos melhores jogadores de sempre de basquetebol. A notícia da morte de Kobe Bryant deixou o mundo do desporto em estado de choque.

No mesmo acidente morreu também a filha de Kobe, Gianna de 13 anos e os outros sete ocupantes do aparelho que se despenhou. De acordo com as autoridades, o acidente ocorreu pouco tempo depois das 10h00 da manhã deste domingo na Califórnia, num dia de intenso nevoeiro. Quando chegaram ao local, as equipas de emergência já não encontraram nenhum dos 9 tripulantes do helicóptero com vida.

Kobe Bryant tinha-se retirado em 2016, pondo um ponto final numa carreira de 20 anos cheia de sucessos: 5 títulos da NBA com os Lakers. Foi ainda campeão olímpico pelos Estados Unidos por duas vezes, em 2008 e 2012 e um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.

As homenagens a uma das maiores estrelas de sempre do Basquetebol rapidamente se multiplicaram: dos Presidentes Trump a Obama, nas redes sociais, a milhares de fãs que começaram a juntar-se em frente ao Staples Center em Los Angeles. Todos se quiseram despedir daquele que era conhecido como o "Black Mamba".

Há dois anos Kobe Bryant ganhou um Óscar com o documentário “Dear Basketball”, realizado com base num poema que ele escreveu sobre a sua retirada da competição.