Morreu Kobe Bryant (1978 - 2020)

A estrela da NBA Kobe Bryant morreu domingo de manhã, vítima da queda de um helicóptero, na Califórnia.

A notícia foi avançada em primeira mão pelo site TMZ, especializado em notícias de celebridades e conhecido por ter comunicado em primeira mão as mortes de Michael Jackson e Prince.

Mais tarde, a notícia viria a ser confimada pelo próprio munícipio de Calabasas, onde se terá despenhado o helicóptero.

Bryant, de 41 anos, era uma das nove pessoas a bordo do helicóptero privado, propriedade do antigo jogador de basquetebol. Nenhuma sobreviveu.

A mulher do antigo jogador, Vanessa, não seguia a bordo do aparelho, mas uma das filhas do basquetebolista, Gianna Maria, de 13 anos, está também entre as vítimas.

De acordo com o TMZ, o helicóptero ter-se-á incendiado em pleno voo, tendo caído em espiral quando sobrevoava Calabasas.

A NBC, parceira norte-americana da Euronews, está a acompanhar a investigação ao acidente e citou as autoridades de Los Angeles na confirmação do acidente fatal com um helicóptero.

O alarme terá sido dado por volta das 10 horas da manhã locais (18 horas, em Lisboa), por algumas pessoas que estariam num passeio de bicicleta pelas montanhas vizinhas e viram a queda do helicóptero.

"Infelizmente, não há sobreviventes". afirmou Tony Imbrenda, dos bombeiros de Los angeles, aos meios de comunicação, sem contudo confirmar a identidade dos ocupantes do helicóptero.

A polícia local adianta que serão cinco os mortos no acidente de helicóptero registado em Calabasas. Uma investigação às causas do acidente está em curso.

A última manifestação pública de Kobe Bryant aconteceu num twit dirigido a LeBron James, que tinha acabado de ultrapassar no pódio dos melhores marcadores de sempre da NBA.