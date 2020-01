Espanha reforça presença em Estrasburgo

Com a saída do Reino Unido da União Europeia, 27 lugares no parlamento de Estrasburgo vão ser divididos por 14 estados-membros. França e Espanha são os mais beneficiados, com mais cinco eurodeputados.

O socialista Marcos Ros é um dos deputados espanhóis que vão fazer parte do Parlamento Europeu depois da saída da delegação britânica.

Considera que a representação reforçada pode trazer benefícios imediatos para o país.

"Vamos ter proporcionalmente mais peso do que temos tido até agora. E este maior peso está entre todas as forças políticas que têm um novo deputado no Parlamento. Significa que, em certas votações que afetam toda a Espanha, teremos mais capacidade para operar no Parlamento Europeu".

Professor universitário e político, Marcos Ros definiu objetivos claros para a nova função. Vai apostar na defesa do clima e na transição ecológica justa. Defende que depois da perda, a União Europeia tem de olhar para a frente.

"A União Europeia perde muito com a partida do Reino Unido. Perde um aliado, um parceiro estratégico e um aliado muito poderoso, Mas penso que o mais importante não é parar com a perda. Temos de identificar novas oportunidades e olhar para o futuro".

Marcos Ros nasceu na região de Múrcia, no sudeste de Espanha, onde está a crescer o poder da extrema-direita. O socialista acredita que a União Europeia tem poder suficiente para para combater os extremismos.

"Temos uma ameaça muito forte dos partidos de extrema-direita que estão a chegar a muitos parlamentos nacionais de países europeus e também ao Parlamento Europeu. O que a União Europeia tem de fazer, e vamos lutar por isso dentro do grupo social-democrata, é garantir o apoio aos cidadãos, para que sintam que as instituições europeias são suas e que supõem um benefício.

Para além dos socialistas, vários partidos espanhóis, incluindo o Partido Popular, o Ciudadanos, o Vox e os independentistas do Juntos pela Catalunha enviaram um deputado ao Parlamento Europeu.