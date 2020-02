Kosovo põe fim a impasse político

O Kosovo tem um novo primeiro-ministro. Albin Kurti, do partido de esquerda "Movimento de Autodeterminação", foi votado pelo parlamento, ao fim de quatro meses de negociações entre as duas principais forças políticas do país. O partido venceu as eleições de outubro mas não conseguiu maioria. Forjou agora uma coligação com a principal força do centro-direita.

A prioridade é o diálogo com a Sérvia: "Estou pronto para liderar as negociações com a Sérvia. Tenho uma equipa completa para estas negociações, tanto do ponto de vista político como étnico e profissional", disse.

Mas isso não significa um apaziguamento completo: "As instituições competentes, baseadas nas leis domésticas e internacionais, vão preparar uma ação legal contra a Sérvia no Tribunal Internacional de Justiça, pelos crimes cometidos no Kosovo".

As relações com a Sérvia, da qual o Kosovo declarou independência em 2008, continuam tensas, sobretudo desde que o anterior governo kosovar impôs taxas aduaneiras de 100%. A primeira-ministra sérvia Ana Brnabić diz que está disposta a normalizar as relações, mas o Kosovo tem de cumprir o acordo mediado pela União Europeia e abolir estas taxas. À semelhança de vários outros países, a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo.