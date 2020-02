Pete Buttigieg lidera as primárias democratas no Estado norte-americano do Iowa, segundo os primeiros resultados parciais divulgados.

Com 62% dos votos apurados, o ex-autarca do Indiana de 38 anos conta com o apoio de 26,9% dos delegados, seguido de perto pelo senador socialista Bernie Sanders, com 25,1% dos votos.

Elizabeth Warren surge na terceira posição, com 18,3% e o grande perdedor é o ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, que se fica pelos 15,6%.