Janeiro bateu recorde de temperatura para a época

As temperaturas registadas no mês passado foram as mais elevadas de sempre para o mês de janeiro na Europa.

Segundo os dados divulgados na terça-feira pela agência Copernicus, a agência europeia de acompanhamento das alterações climáticas, as temperaturas registadas no continente no mês passado foram 0,2 graus Celsius mais elevadas em comparação com o anterior recorde registado em 2007.

Os valores alcançados estão contudo 3,1 graus Celsius acima da média registada entre 1981 e 2010.

Portugal não foi exceção e em janeiro os termómetros chegaram a atingir os 18 graus Celsius.