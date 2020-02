Aumentam casos de coronavírus em cruzeiros de quarentena

Dois cruzeiros estão de quarentena devido ao novo coronavírus, em Hong Kong e no Japão. As mais de 7300 pessoas a bordo, no total, têm estado a ser sujeitas a exames de despiste e os passageiros infetados são encaminhados para unidades de saúde em terra. Só no porto de Tóquio, foram confirmados 61 casos; no "Diamond Princess", em Hong Kong, cerca de 20 passageiros estão infetados.

Já na China, as autoridades deram como certa a morte do médico que denunciou o vírus nas primeiras semanas de propagação. Li Wenliang morreu aos 34 anos, em Wuhan, vítima da doença que tentou evitar e o levou a ser detido.

Hoje, com 636 pessoas mortas e mais de 31 mil casos do novo coronavírus confirmados, em vários países do mundo, o governo chinês tenta travar o surto. Em pouco mais de uma semana, dois novos hospitais foram erguidos, outras unidades de saúde estão já em construção.

Na Europa, há 27 casos confirmados em sete países, com maior incidência na Alemanha, onde 13 pessoas foram infetadas.

Até ao momento, em Portugal, a Direção-Geral de Saúde desconhece a manifestação de coronavírus em cidadãos nacionais.

Poucas semanas depois de o vírus ter sido detetado, vários laboratórios e farmacêuticas têm desenvolvido esforços para encontrar uma vacina. Uma solução a médio ou longo-prazo para a cura da epidemia, que, para já não substitui a melhor e única forma de travar a doença: a prevenção.