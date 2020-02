Kai Lenny e Lucas Chianca vencem o Nazaré Tow Challenge

O havaino Kai Lenny venceu esta terça-feira o prémio de "melhor onda do dia" e partilhou com o brsileiro Lucas Chianca o título de "melhor dupla" no "Nazaré Tow Surfung Challenge", a prova portuguesa do Circuito Mundial de Ondas Grandes, da WSL.

No quadro feminino, "a melhor onda do dia" foi surfada pela francesa Justine Dupont. A equipa de segurança recebeu o "prémio compromisso", num dia marcado pelo acidente do português Alexandre Botelho, que foi retirado da água inconsciente (ver outra peça).

As enormes ondas da Nazaré voltaram esta terça-feira a escrever mais uma página na história do surf.

Pela primeira vez realizou-se uma prova do Circuito Mundial de Ondas Grandes em que os surfistas foram agrupados aos pares e apanharam ondas puxados por motos de água.

Francisco Spínola, da organização da prova, considera que este formato proporciona um melhor espectáculo porque "os surfistas procuram as maiores ondas e o melhor desempenho".

As ondas chegam quase aos 20 metros de altura e o surfista norte-americano Garrett Mc Namara, explica que "parecem muito amigáveis e suaves, mas metade das ondas têm saltos e bossas gigantes"

Um dia de prova marcado pelo acidente do português Alexandre Botelho, já quase no final da sessão. Foi retirado inconsciente do mar da Nazaré, mas já se encontra a recuperar.