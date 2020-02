À espera do Carnaval

O Rio de Janeiro esta oficialmente em festa. No último fim-de-semana antes dos grandes desfiles, cerca de 100 blocos de Carnaval de Rua invadiram a cidade.

Veneza recebeu este sábado a "Festa das Marias", um dos pontos altos do Carnaval mais famoso do país. Respeitando a tradição medieval. as 12 jovens percorreram o centro histórico da cidade. No próximo ano, a que for eleita "Maria 2020" vai voar sobre a Praça de São Marcos, pendurada por uma corda, e atirar beijos à multidão.

Com origem no século XIII, as celebrações do carnaval em Masopust, na República Checa, são património da Unesco. A festa, que começou no dia 6 de janeiro, faz-se nas ruas com banquetes, bailes e muita música.