Um Carnaval de ladrar e chorar por mais no Rio de Janeiro

Os melhores amigos do homem vestidos a rigor, no calçadão da praia de Copacabana, prontos para um Carnaval de ladrar e chorar por mais. O desfile de cães mascarados é uma tradição do Carnaval do Rio de Janeiro, que se orgulha de ser a festa mais democrática e inclusiva do mundo - e permite a entrada a animais de estimação.

Os amigos de quatro patas abriram caminho a outro desfile com milhares de foliões na Praia de Ipanema.

A 36ª edição do evento "Simpatia Quase Amor" chegou cheia de samba e manteve o tom político habitual. O evento pré-carnaval acontece uma semana antes dos principais desfiles no sambódromo e serve para entrar no espírito, para aquecer a voz e para aperfeiçoar os passos de samba.