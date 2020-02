"Dennis" atinge Oeste da Europa

Na Irlanda houve quem enfrentasse as ondas de mais de dez metros e os ventos de mais de 100 km por hora que chegaram com a tempestade. Mas a maioria dos irlandeses respeitou o alerta laranja e o pedido da Guarda Costeira para evitarem as zonas junto ao mar. A tempestade “Dennis” afetou principalmente o norte do país.

O sul do País de Gales bateu recordes de avisos de inundações e este fim-de-semana recebeu um "aviso vermelho" para inundações com risco de vida. As equipas de resgate retiraram as pessoas mais vulneráveis das casas inundadas.

A tempestade arrasou o Reino Unido, onde duas pessoas morreram, mas atingiu também a Suécia, a Bélgica e a França.

O Instituto de Meteorologia sueco emitiu avisos de vento muito forte para a região sul do país.

Na Bélgica, o alerta amarelo também por causa do vento só terminou no final deste domingo.

Em França, a tempestade atingiu a região oeste. Na Bretanha, mais de 18 mil casas ficaram sem eletricidade. Por causa das rajadas, que atingiam os 120 km por hora, o alerta laranja foi também ativado na região da Normandia.