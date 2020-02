Reino Unido emite "graves" alertas de inundações

A passagem da tempestade Dennis pelo Reino Unido deixou um cenário caótico no país. O território foi atingido por ventos de quase 150 km e chuvas torrenciais que provocaram 2 mortos. Estão em vigor vários alertas de inundações.

Incluindo três avisos "graves" no oeste do país, que podem colocar as populações em risco de vida. Nalgumas zonas caiu mais chuva em 48 horas do que durante um mês inteiro. O governo disse ter procedido à ativação de um fundo de emergência, para ajudar as zonas mais afetadas pelas inundações.

Aproximadamente 300 voos foram cancelados no fim de semana no Reino Unido, principalmente no aeroporto de Heathrow, em Londres. O Instituto de Meteorologia britânico também emitiu alertas de ventos fortes para a Escócia e Irlanda do Norte.

Na Alemanha, a tempestade Dennis provocaram a queda de árvores e acidentes de viação, deixando nove pessoas feridas.