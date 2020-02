Bernie Sanders conquista "caucus" do Nevada

Tamanho do texto

Bernie Sanders venceu destacado nas eleições primárias democratas, no estado norte-americano do Nevada, com 47 por cento dos delegados.

O senador do Vermont agradeceu e mostrou-se confiante de que será a indicação do Partido Democrata para concorrer contra Donald Trump nas presidenciais, em novembro.

"Deixem-me agradecer ao povo do Nevada pelo seu apoio. No Nevada, acabámos de formar uma coligação multigeracional e multirracial, que não só vai ganhar no Nevada, como vai varrer este país."

Em segundo lugar, o antigo vice-presidente, Joe Biden. Conquistando 19% dos delegados, Biden obteve o melhor resultado da sua campanha até agora.

"A imprensa está pronta para declarar as pessoas mortas muito rapidamente, mas nós estamos vivos, vamos voltar e vamos ganhar."

Donald Trump já felicitou Bernie Sanders pela vitória no Nevada. No Twitter, o presidente dos Estados Unidos da América aproveitou, ainda, para lançar a farpa ao magnata Michael Bloomberg, afirmando que não conseguirá relançar a campanha "depois do pior debate na história dos debates presidenciais".

As próximas primárias democratas realizam-se na Carolina do Sul, a 29 de fevereiro.