Chuva e inundações espalham o caos na cidade de Cochabamba

As fortes chuvas dos últimos dias na Bolívia, em particular no centro do país e na região de Cochabamba, já causaram pelo menos 18 mortos e afetou mais de 10.000 famílias. A proclamada presidente interina, Jeanine Áñez, cancelou mesmo todos os eventos de agenda para visitar o local e acompanhar os trabalhos de limpeza e auxílio às populações.