Social Democratas confirmam favoritismo em Hamburgo

O Partido Social Democrata confirmou o favoritismo apontado pelas sondagens e venceu este domingo as eleições na cidade-estado de Hamburgo, na Alemanha. De acordo com as sondagens à boca das urnas, o SPD conseguiu 38% dos votos, suficientes para uma vitória confortável mas distantes dos 45% alcançados em 2015.

A campanha foi dominada pelos temas da ecologia e das alterações climáticas e os resultados traduzem a preocupação dos eleitores, que fizeram d'Os Verdes a segunda força política na cidade. Os parceiros de coligação do SPD na última legislatura mais do que duplicaram os resultados obtidos em 2015 e passaram de 12 para 25% dos votos.

Quanto à CDU, de Angela Merkel, ficou-se pelos 11% o pior resultado de sempre dos democratas-cristãos na cidade de Hamburgo e o segundo pior na história do partido a nível nacional. Em queda está também a AfD, de acordo com as primeiras estimativas o partido de extrema direita ficará sem representação no parlamento regional.