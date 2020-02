Coronavirus: 5 mortos e 219 infetados em Itália

Sobe para cinco o número de mortos em Itália vítimas do surto do novo coronavírus. Um homem de 88 anos em Caselle Landi morreu esta segunda-feira. As autoridades italianas ainda não revelaram mais detalhes sobre a situação clínica desta vítima mortal.

Em poucos dias, Itália tornou-se no país europeu mais afetado pelo surto, com mais de 200 casos de infeção. Nas ruas do norte do país aumentam as medidas de controlo e segurança.

O responsável pela Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, explica que foram tomadas medidas para conter a propagação do COVID-19. "Foram registados dois surtos no país e intervenção foi feita com medidas pesadas, por isso, acredita é seguro viajar para Itália", defende Borrelli.

Mas nem estas mensagens limitam os receios da propagação. O norte de Itália, motor económico do país, está semi-paralisado pelo menos esta semana para tentar travar a epidemia.

Nas regiões Piemonte, Lombardia e Véneto foram tomadas medidas extraordinárias, como a suspensão de festas, eventos como o carnaval de Veneza, manifestações culturais e desportivas e fechados museus, escolas e universidades.