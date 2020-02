Coronavírus já chegou ao sul de Itália

Mesmo com todas as medidas de controlo, o novo coronavírus propaga-se em Itália. As autoridades de saúde registaram os primeiros casos no sul da península, com um caso positivo em Palermo e outro em Florença. No total, são mais de 270 casos no país, com sete mortos confirmados, todos eles pessoas idosas e debilitadas por outras patologias.

O consultor da Organização Mundial de Saúde que está a acompanhar o Ministério da Saúde italiano, Walter Ricciardi, explica que o estado de alerta pode ser reduzido se houver um esforço conjunto, mesmo que não se subestime a propagação. De qualquer forma, a percentagem de mortos entre os infetados é reduzida, apenas 5%.

A maior parte dos casos concentra-se na região da Lombardia, no norte do país. Nas grandes cidades como Veneza e Milão sentem-se os efeitos do controlo da propagação do surto: nas ruas há muito menos pessoas e os comércios já sentem quebras nas vendas. No total, o governo italiano isolou 11 cidades da península.

Entretanto as autoridades transalpinas continuam a tentar perceber onde surgiu o primeiro caso no país, o chamado paciente 1 deste surto do novo coronavírus.