Colômbia rejeita legalização do aborto

O Tribunal Constitucional da Colômbia rejeitou a legalização do aborto nas primeiras 16 semanas de gestação. Com esta decisão, mantém-se em vigor a lei de 2006, que permite a interrupção voluntária da gravidez apenas nos casos em que a vida da mãe esteja em risco, em que exista uma grave malformação do feto ou em caso de violação.