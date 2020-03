Indonésia: Erupção no Monte Merapi

no comment

O vulcão do Monte Merapi, na Indonésia, entrou em erupção vomitando uma nuvem de cinzas sobre Java na manhã desta terça-feira

Segundo o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de Desastres Geológicos a coluna de erupção atingiu 6.000 metros de altura.

O aeroporto internacional na cidade de Solo, a cerca de 40 km do vulcão, foi temporariamente encerrado, após as autoridades terem emitido alerta vermelho de aviação, devido à emissão de cinzas para a atmosfera.

Há relatos de queda de cinzas a cerca de 10 km. Não há registo de vítimas. As autoridades aconselharam os residentes a não se aproximarem a menos de 3 km de distância do pico do vulcão.

Esta é a segunda erupção em menos de um mês. O Monte Merapi tinha entrado em erupção pela última vez a 13 de fevereiro.