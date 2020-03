Sanders terá vencido primária democrata na Califórnia

Joe Biden parecia ser o grande beneficiado desta Super Terça-feira até que surgiram as projeções da Califórnia, dando o triunfo a Bernie Sanders no Estado com a maior fatia (415) de delegados em jogo neste emblemático dia das eleições nos Estados Unidos.

O triunfo californiano poderá ter sublinhado a corrida a dois entre Sanders e Biden para a nomeação democrática para o boletim de voto nas Presidenciais de novembro.

Depois de ter recebido o apoio de dois pré-candidatos que entretanto desistiram, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, o antigo vice-presidente de Barack Obama colecionou triunfos em diversos estados.

Encerradas as mesas de voto nos 14 estados, Biden subiu significativamente na conta dos delegados, ultrapassaando inclusive Bernie Sanders, líder da corrida Democrata à entrada para esta "Super Terça-feira" do processo eleitoral norte-americano.

De acordo com as projeções, o antigo vice-presidente de Barack Obama foi o mais votado nas primárias Democratas nos estados do Alabama, Arkansas, Massachusetts Minnesotta, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee e Virgínia, além da Carolina do Sul. Bernie Sanders venceu sem surpresa no "seu" Vermont e ainda no Colorado e no Utah, mas a grande conquista chegou da Califórnia.

Os primeiros números apontam também para um bom resultado do senador do Vermont no Texas, impulsionado pelo voto latino e dos eleitores em estreia nestes processos eleitorais. No Maine, havia também equilíbrio entre Biden e Sanders.

O milionário Michael Bloomberg entrou na corrida apenas agora, terá sido o mais votado no estado ultramarino de Samoa e somou os primeiros delegados, mas os resultados estaro aquém do esperado e sobretudo do investimento feito na campanha.

Bloomberg estará a refletir sobre a continuidade na corrida. A senadora Elizabeth Warren também ficou aquém do esperado e a continuidade estará igualmente sobre a mesa.

Do lado Republicano, Donald Trump no tem oposição.

O que está em jogo

As primárias representam a primeira fase do processo eleitoral do próximo Presidente dos Estados Unidos. As Presienciais esto marcadas para novembro e no verão o sistema bipartidrio norte-americano deve indicar os nomes dos dois candidatos a figurar no boletim de voto.

A nomeação dos candidatos faz-se pelo voto dos delegados nas respetivas convenções. Esses delegados são definidos durante as primárias. Existem 3979 delegados em jogo no Partido Democrata e 2472 delegados no Partido Republicano.

Ganha a nomeaço o candidato que conquistar em cada um dos partidos os votos de 50% dos delegados mais um, nas respetivas convenções, sendo 1991 votos no caso dos Democratas e 1237 no dos Republicanos.

Quatro Estados votaram antes da Super Terça-feira:

- Iowa (Sanders);

- New Hampshire (Sanders);

- Nevada (Sanders);

- Carolina do Sul (Biden).

Foram distribuídos 155 delegados no Partido Democrata:

- senador Bernie Sanders: 59;

- ex-vice-presidente Joe Biden: 55;

- ex-presidente de câmara Pete Buttigieg: 26;

- senadora Elizabeth Warren: 8;

- senadora Amy Klobuchar: 7.

- ex-mayor Michael Bloomberg abdicou dos primeiros quatro estados.

"Super Terça-feira"

Há 14 estados a votos, mais o território ultramarino da Samoa Americana e o círculo de eleitores de fora dos Estados Unidos. No total são 1357 delegados em jogo no Partido Democrata.

[Em atualização]