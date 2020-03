Turquia reforça policiamento de fronteiras

1000 membros das forças especiais da polícia turca vão ser colocados ao longo das fronteiras terrestres, a informação é do ministro do Interior turco, Suleyman Soylu.

Os efetivos têm um mandato para evitarem o regresso dos migrantes do lado grego.

Na quinta-feira, o ministro sobrevoou o rio Evros para avaliar a situação e visitou os postos fronteiriços do exército turco.

"Desde esta manhã, destacámos 1000 polícias das forças de operações especiais, totalmente equipados, ao longo da fronteira, e também enviámos barcos zebro. Não permitiremos que aqueles que maltratam essas pessoas continuem a agir dessa maneira. Temos tomado as medidas necessárias ao longo das nossas fronteiras para evitar algumas tentativas, que violam as regras internacionais, de reenvio de refugiados para o nosso território," revelou o ministro do Interior turco, Suleyman Soylu.

De acordo com fontes do governo grego, desde as 6 horas da manhã de quarta-feira, as forças gregas pararam cerca de 7.000 entradas ilegais e prenderam 24 indivíduos, muitos dos quais vieram do Paquistão e Afeganistão.

Desde sábado passado, quase 35.000 entradas ilegais foram frustradas e mais de 240 pessoas foram presas.

Como o Conselho de Defesa Nacional da Grécia decidiu suspender todos os pedidos de asilo por um mês, os migrantes irregulares que chegarem a solo grego a partir de 1 de março não serão registados e, portanto, elegíveis para solicitar asilo.

O ministro da Imigração, Notis Mitarakis, disse que aqueles que, desde domingo, entraram ilegalmente, vão ser transferidos para um centro de detenção fechado, no norte da Grécia, para serem deportados.