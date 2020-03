Arábia Saudita suspende peregrinações a Meca

no comment

A Arábia Saudita anunciou a adoção de medidas extraordinárias de prevenção para evitar o contágio de Covid-19: as peregrinações a Meca estão temporariamente suspensas.

A restrição da entrada na cidade, começou por dizer respeito apenas a muçulmanos de outros países, mas o governo saudita estendeu a medida aos cidadãos nacionais.

Agora, as imagens do local mostram o improvável, um local de culto vazio, quando, por esta altura, seria um dos espaços mais concorridos do planeta.

Em 2019, cerca que 2,5 milhões de peregrinos rumaram a Meca, para o Hajj, o ritual de peregrinação considerado um dos cinco pilares da religião islâmica.