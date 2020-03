Três príncipes sauditas detidos

As autoridades da Arábia Saudita detiveram três importantes membros da família real, onde se inclui o irmão mais novo do rei Salman, Ahmed bin Abdulaziz, o príncipe Mohammed bin Nayef, sobrinho do monarca e afastado em 2017 da sucessão do trono pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e ainda, outro sobrinho do rei, Nawaf bin Nayef.

De acordo com a agência Reuters, que cita várias fontes, a ordem de prisão partiu do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman justificando que os detidos teriam estado em contacto com potências estrangeiras para levar a cabo um golpe de Estado.