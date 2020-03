Familiares de vítimas do MH17 chegam a Amesterdão

Não longe de Amesterdão foi erguido um monumento às vítimas da queda do avião da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia. No dia em que começou o julgamento para apurar responsabilidades, Meryn e Jon O'Brien, australianos, vieram prestar homenagem ao filho de 25 anos, Jack, morto no acidente.

Jon salienta que "o que quer que aconteça, nada irá apagar a dor provocada pela ausência de Jack. Mas é importante que a verdade seja conhecida. É importante atribuir responsabilidades àqueles que estiveram envolvidos no abate do MH17".

Meryn O'Brien diz que o casal já tem "informações sobre os primeiros quatro acusados. No fim do processo, ficará a saber-se quem deu a ordem para que aquilo pudesse acontecer. Este acidente é apenas um episódio no conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia, no qual já morreram muitos civis".

Entre as 298 pessoas a bordo do MH17, maioritariamente holandeses, 27 tinham nacionalidade australiana.