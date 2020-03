Acalmia nos mercados financeiros

A uma jornada de pânico nas bolsas mundiais, com a palavra "recessão" a pairar, segue-se uma relativa acalmia motivada pelo aumento dos preços do petróleo.

Os mercados de Londres, Paris e Lisboa abriram com ganhos acima do 1%; Frankfurt arrepiou caminho mais timidamente, nos 0,8%, após as quedas acentuadas desta segunda-feira negra, com perdas a rondar os 8% um pouco por toda a Europa.

As praças asiáticas iniciaram o dia também em terreno positivo, portanto, com o barril de Brent a retomar 8% do valor e o americano mais de 7,5%. Recorde-se que ontem os preços despenharam-se à altura de 30%.

Para esta acalmia contribuem as expetativas em torno das medidas de exceção esperadas por parte dos governos dos motores globais para fazer face às consequências do novo coronavírus.