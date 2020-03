Indianos celebraram chegada da primavera num festival colorido

no comment

Os pós coloridos encheram o ar enquanto milhares de pessoas, em toda a Índia, celebravam o festival hindu de Holi.

As celebrações foram maciças na maior parte do norte da Índia, apesar dos relatos de vendas de pós coloridos inferiores ao habitual, devido ao medo do surto de coronavírus.

As pessoas dançaram e, como manda a tradição, pintaram-se umas às outras com cores durante o festival que marca o advento da primavera e é amplamente celebrado na Índia, Nepal e outros países do sul da Ásia.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi tinha anunciado através do Twitter que não participaria das celebrações do Holi este ano, devido ao surto do vírus.