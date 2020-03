Comissão Europeia cria fundo de 25 mil milhões para combater Covid-19

A Comissão Europeia vai criar um fundo de investimento de 25 mil milhões de euros destinado ao combate ao Covid-19. De acordo com a presidente da instituição, Ursula von der Leyen, a verba será aplicada na resposta a emergências no setor da saúde, bem como no apoio às pequenas e médias empresas, ao mercado laboral e a "outros setores vulneráveis da economia".

Von der Leyen informou ainda que vai propor, esta semana, ao Conselho e Parlamento europeus "a libertação de 7 milhões e 500 mil euros em liquidez para investimento".

De acordo com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, "proteger a saúde dos cidadãos", limitando a propagação do vírus, é a primeira prioridade da União Europeia. Os outros três pilares da estratégia para limitar os efeitos do Covid-19 são garantir a disponibilização de material médico, promover a investigação para uma vacina e combater as consequências sociais e económicas da crise gerada pelo coronavírus.

Para tal, garantiu o presidente do Conselho Europeu, "As medidas devem ser baseadas nos conselhos dos médicos e dos cientistas e devem ser proporcionais, de forma a não terem consequências excessivas na sociedade como um todo".

A Comissão Europeia anunciou ainda a canalização de 140 milhões de euros de financiamento público e privado para os consórcios científicos, tendo em vista a criação de uma vacina, diagnósticos e tratamentos do Covid-19.

Doravante, os ministros da Saúde e da Administração Interna dos 27 vão reunir-se diariamente, para garantir a coordenação da resposta.