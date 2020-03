Macron fecha escolas mas não adia eleições

No dia em que o primeiro-ministro português anunciou o encerramento temporário de todas as escolas do país, o presidente francês anunciou a mesma medida.

Durante uma comunicação ao país transmitida pela televisão, Emmanuel Macron falou do impacto do coronavírus como a crise sanitária mais grave do século e anunciou as medidas para conter a expansão da doença.

"Estamos apenas no início desta epidemia e, em toda a Europa, ela está a acelerar, está a intensificar-se. Perante esta realidade, a prioridade número um para a nossa nação será a nossa saúde".

Macron decidiu manter as eleições municipais marcadas para este domingo, apelando ao cuidado e à responsabilidade dos eleitores. Garantiu ainda que, para já, as fronteiras nacionais não vão ser encerradas.

"Este vírus não tem passaporte. Precisamos de unir forças, coordenar as nossas respostas, cooperar. A França está a trabalhar arduamente, a coordenação europeia é essencial. Sem dúvida que teremos de tomar medidas, mas elas devem ser tomadas para reduzir o comércio entre as zonas afetadas e as que não estão. E estas não são necessariamente fronteiras nacionais. Não deve haver facilidade, não deve haver pânico."

Depois da Itália, França é o país da Europa mais afetado pela pandemia. Segundo os últimos dados, há 2.281 contaminados no país. Por causa do coronavírus, já morreram48 pessoas.