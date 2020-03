Recolher obrigatório em França

França acordou com bairros desertos, poucos carros e quase ninguém nas ruas No dia em que começa o recolher obrigatório, os franceses mostram que estão ao lado do governo e que vão respeitar os 15 dias de quarentena.

França declarou guerra ao coronavírus. O ministro do Interior do país deixou claro que só há uma arma para os franceses: ficar em casa. Para Christophe Castaner, é a única opção para vencer o vírus e salvar vidas

Ao contrário do que aconteceu este fim-de-semana, com milhares de pessoas a desafiaram o conselho do governo e a saírem para as ruas, desta vez, as palavras do Presidente Macron tiveram uma resposta diferente.

Vou para os meus pais para estar num lugar maior e verde e para evitar enlouquecer aqui Residente em Paris

Milhares de pessoas preferiram sair da capital.

Para muitos outros não há opção. Vai ser preciso esperar durante duas semanas.

A corrida aos supermercados repete-se por todo o país.

O governo insiste que as pessoas devem manter uma distância de pelo menos um metro. Mas há muitas pessoas que ignoraram os conselhos de saúde e juntam-se nas filas para comprar comida que desaparece rapidamente das prateleiras.