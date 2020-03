Boris Johnson confiante

O primeiro-ministro britânico acredita que a propagação do coronavírus poderá ser controlada no país, nos próximos três meses, se as pessoas seguirem as recomendações do governo.

O Reino Unido fechou as escolas mas não impediu o funcionamento das lojas nem restringiu a circulação das pessoas

Esta quinta-feira, Boris Johnson revelou que não há planos para parar os transportes públicos em Londres e garantiu que o governo não vai proibir as pessoas de circular se realmente precisam de ir trabalhar. O objetivo, diz o primeiro-ministro, é evitar reuniões e grupos para travar a propagação da doença.

Londres fechou 40 estações de metro para tentar conter a epidemia. A capital é o epicentro do surto de coronavírus no páis, com cerca de um terço dos mais de 2600 casos de infeção registados. no