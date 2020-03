Michel Barnier infetado com o Coronavírus

O chefe dos negociadores da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, anunciou através do Twitter que está infetado com o novo coronavírus.

Barnier, que já foi também comissário europeu e ministro francês dos Negócios Estrangeiros, mostrou-se confiante no vídeo publicado e parece não apresentar sintomas.

Disse: "Nesta crise tão grave, relacionada com a propagação do coronavírus, que toca todo o mundo, quero dizer que teste positivo à Covid-19. Estou bem, na medida do possível, confinado estritamente ao meu domicílio"

Barnier é um dos mais de nove mil franceses infetados com o vírus, mas a agenda social bastante ativa causa preocupações, já que são vários os encontros que manteve, no quadro do trabalho de negociador para o Brexit, até as negociações terem sido suspensas por causa da epidemia.