Espanha conta mais de mil mortes por COVID-19

Espanha viveu o sexto dia de confinamento obrigatório com um triste número: As mortes causadas pela COVID-19 são já mais de mil e o número total de infetados ultrapassa as vinte mil pessoas.

No aeroporto de El Prat em Barcelona e também no porto da cidade, o exército procedeu a operações de desinfeção.

Em todo o país, as regras são cada vez mais apertadas. A polícia fiscaliza quem as está a cumprir e multa os infratores. Alguns hotéis de Madrid foram transformados em hospitais para responder às necessidades e há hospitais de campanha a ser construídos em vários pontos do país.

O Ministério da saúde diz que o pior ainda está para vir e o aumento constante do número de infeções vai manter-se. Vários departamentos regionais de saúde estão à espera de equipamento que deve chegar de outras partes do país ou do estrangeiro, como máscaras ou ventiladores.