Coreia do Norte realiza testes com mísseis de curto alcance

A Coreia do Norte lançou dois mísseis de curto alcance, esta sexta-feira. A denúncia foi feita por responsáveis militares sul-coreanos.

De acordo com a chefia do Estado-Maior da Coreia do Sul, Os mísseis foram disparados pouco antes das sete horas locais (22 horas em Lisboa) a partir da zona noroeste do país. Caíram nas águas do Mar do Japão, após terem percorrido distância de cerca de 410 quilómetros.

Depois do fracasso da Cimeira de Hanói, em fevereiro de 2019, a Coreia do Norte e os Estados Unidos ainda voltaram ao diálogo, mas as divergências sobre a desnuclearização do país asiático, levaram ao fim definitivo das conversações, em outubro. Com este último lançamento, só em março, Pyongyang já fez três testes deste tipo.